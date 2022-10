En stolček, šest kandidatov?

Danes, 20. oktobra, se tudi v Novi Gorici izteče rok, do katerega je treba pri občinski volilni komisiji vložiti kandidature za lokalne volitve, ki bodo po vsej Sloveniji potekale v nedeljo, 20. novembra. Liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane je treba do 19. ure vložiti ne glede na to, ali kandidate podpirajo politične stranke ali volivci. Kot je kazalo včeraj, se bo v tekmo za županski stolček v Novi Gorici podalo vsaj šest kandidatov: dosedanji župan Klemen Miklavič, kandidat Gibanja Svoboda Samo Turel, kandidat SD Tomaž Horvat, kandidat Levice Andrej Pelicon, kandidat NSi Anton Harej in kandidatka SDS Damjana Pavlica.

Predsednik občinske volilne komisije v Novi Gorici Andrej Orel je včeraj dopoldne za Primorski dnevnik povedal, da so bile do takrat za župana Mestne občine Nova Gorica vložene tri kandidature. Vložile so jih stranki Levica in SDS ter Gibanje Svoboda. Kot je dodal Orel, v svoji dolgoletni praksi opravljanja predsednika volilne komisije opaža, da z oddajanjem kandidatur za člane občinskih svetov in župane večina političnih strank in nestrankarskih list čaka na zadnji trenutek.Kdo vse utegne kandidirati za župana Nove Gorice, smo zato preverili tudi po drugih kanalih. Gibanje Goriška.si in Klemen Miklavič, zdajšnji župan Mestne občine Nova Gorica, bosta tudi na letošnjih lokalnih volitvah kandidirala s podporo občank in občanov. »Tako ostajamo edino večje neodvisno in nestrankarsko gibanje v naši občini,« so zapisali na svoji Facebook strani. Naj spomnimo, da je Miklavič pred štirimi leti v drugem krogu lokalnih volitev s 51,61 odstotki zbranih glasov premagal svojega predhodnika Mateja Arčona, zdajšnjega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je takrat zbral 48,39 odstotka glasov.Kot kaže, bo Miklaviča na letošnjih lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra (drugi krog lokalnih volitev je napovedan za 4. december), v tekmi za županski stolček izzvalo vsaj pet tekmecev.