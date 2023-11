Ena izmed glavnih mestnih vpadnic bo dva tedna enosmerna

V Ulici Duca d’Aosta so v ponedeljek, 13. novembra, zabrneli gradbeni stroji. Z dotrajanega cestišča so začeli odstranjevati asfalt, ki ga bodo v prihodnjih dneh nadomestili z novim. Gradbena dela bodo predvidoma trajala do petka, 25. novembra. Do takrat bo v Ulici Ulici Duca d’Aosta promet urejen enosmerno v smeri mestnega središča. Gradbena dela bodo izvedli v dveh fazah, saj bodo naprej obnovili vozni pas na desni strani, če smo namenjeni proti sodišču, nakar bo prišel na vrsto še levi. Med prometnimi konicami bi zaradi del lahko prihajalo do zastojev.