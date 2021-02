Enakopravnost se med pandemijo ni izboljšala

Na svetovalko za enakopravnost med spoloma za Goriško se za pomoč obrača vedno več ljudi. V letu 2020 se je zaradi pandemije na številnih področjih uveljavilo delo na daljavo: odločitev glede tega je bila v marsikaterem delovnem okolju prepuščena izbiri delodajalca. »Veliko ljudi je prijavilo razne neprijetne situacije, sledila pa sem približno deset konkretnejšim primerom. K sreči so se razmere uredile, ne da bi morala formalno poseči. Trend vsekakor kaže na porast primerov,« pojasnjuje svetovalka za enakopravnost na Goriškem, odvetnica Anna Limpido.

Med njene pristojnosti spadajo vsa vprašanja, ki zadevajo enakopravnost med spoloma na službenem področju: dostop do dela, usklajevanje dela in zasebnega življenja, delo na daljavo, napredovanje in neenakopravnost, starševski dopust, spolno nadlegovanje, nasilje na delovnem mestu. Za večino teh primerov je v prvi vrsti potrebno le pravno svetovanje, v hujših pa sodna mediacija. »V svojem prvem letu mandata - službo sem nastopila novembra 2019 - sem svoje energije osredotočila predvsem na širjenje pojma enakopravnosti v družbi, v prihodnjem letu pa se bom posvetila mreženju z organizacijami, ki delujejo na tem področju. Danes teh povezav ni, kar diskriminirani osebi povzroča še več zmede in izolacije,« razlaga Anna Limpido.