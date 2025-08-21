Četrtek, 21 avgust 2025
EPIC bo dobil kavarno, isti dan bodo uradno odprli tudi Super 8

Ob Trgu Evrope/Transalpina na voljo nova enogastronomska ponudba

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
21. avg. 2025 | 11:01
    Odprtje kavarne EPIC bo v četrtek, 28. avgusta (LIN & NIL)
V prostorih nedavno odprte nove prodajno-komunikacijske točke GO! 2025 v EPICentru zraven novogoriške železniške postaje bo v četrtek, 28. avgusta, ob 18. uri potekalo odprtje kavarne EPIC s popoldanskimi zvoki brezmejnega območja italijanskega dvojca Es Vedrá. Tako se bodo lahko obiskovalci v bližini prenovljenega Trga Evrope/Transalpina družili v ustvarjalnem ambientu ob ponudbi brezmejnega območja.

To pa ne bo edina nova enogastronomska ponudba v okolici čezmejnega trga. Četrtkov večer bo še posebej živahen, saj bo na ta dan potekalo tudi urado odprtje gostinskega lokala EPK GO! 2025 – Super 8. V bližini EPICentra je namreč nastala nova kulinarična zgodba tik ob prenovljenem Trgu Evrope/Transalpina, t.i. imenovanega EPIC distrikta, ki bo do konca leta Evropske prestolnice kulture postregel še z nekaj novostmi. Gostinsko ponudbo neobičajne osmice bo vodil domačin Vanja Fon, ki se je kuharsko izpopolnjeval tudi v Stockholmu in Ljubljani.

Projekt gradnje EPICentra in Osmice sofinancirajo Mestna Občina Nova Gorica, Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

