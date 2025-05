EPIC pridobil uporabno dovoljenje

Objekt EPIC, nekdanje skladišče Slovenskih železnic, ki ga je za potrebe Evropske prestolnice kulture 2025 kupila in obnovila novogoriška mestna občina, je po zaključeni obnovi v četrtek uspešno prestal tehnični pregled, včeraj pa pridobil še uporabno dovoljenje. Enodnevni zamik gre na račun manjših popravkov dokumentacije, ki so bili urejeni tekom včerajšnjega dne. Objekt bodo sicer odpirali postopoma, po delih, tako kot bo tudi potekalo opremljanje.

»Pogodbo za opremo objekta imamo podpisano. Glavnina bo zmontirana predvidoma do 16. junija, gre za avdiovizualno opremo, notranjo opremo. Vmes v tem času ima tudi glavni izvajalec čas za odpravo določenih pomanjkljivosti s kvalitativnega pregleda, ki se v bistvu ne tiče tehničnega pregleda, ampak so bolj estetske narave, in pomanjkljivosti na detajlih objekta,« je pojasnil Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije na novogoriški mestni občini.

V teku je še razpis za opremo za postavitev stalne razstave, ki bo vključevala osebne zgodbe in spomine prebivalcev Goriške, s čimer bo osvetlila zgodovinske interpretacije te regije. Do postavitve stalne razstave bo v severnem delu EPIC-a, kot omenjeno, na ogled razstava Bienala mladih. Po najboljšem scenariju bodo stalno razstavo začeli postavljati konec junija oz. v začetku julija, odprta pa naj bi bila konec poletja. Pripravlja jo zgodovinarka Kaja Širok s sokuratorji.

EPIC je čezmejni participativni prostor, namenjen izmenjavi pogledov in razumevanju zgodovine 20. stoletja. Po prvotnih načrtih naj bi objekt za potrebe Evropske prestolnice kulture zgradili na novo, in sicer točno na mejni črti med Italijo in Slovenijo na območju Trga Evrope. V ta namen je bil tudi razpisan mednarodni arhitekturni natečaj, na katerem je bila izbrana zmagovalna rešitev, a se projekt predvsem zaradi administrativnih ovir in prekratke časovnice ni uresničil.