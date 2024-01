EPK 2025 odslej tudi na vagonu avtovlaka

Na platformi za avtovlake ob muzejski parni lokomotivi na železniški postaji v Novi Gorici so včeraj predstavili vagon avtovlaka v barvah in besedah Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica Gorica ter ga umestili v načrte Bohinjske proge.

Vagon Y, serije 3970 3980, ki bo vozil na relaciji Nova Gorica-Most na Soči–Bohinjska Bistrica, je nastal v sodelovanju Slovenskih železnic in Evropske prestolnice kulture 2025. Zanimiva mobilna enota je takšne barve, kakršne je Soča, v prihodnje pa jo nameravajo priključiti na avtovlak, kjer bo promovirala zgodbo EPK in okolju prijazno mobilnost.

Kot je ob včerajšnjem dogodku dejal novogoriški župan Samo Turel, je omenjeni vagon avtovlaka pravzaprav ena od postaj na poti do Evropske prestolnice kulture v letu 2025. Njegov doprinos je po Turelovih besedah triplasten. »Po eni strani gre za prispevek k mobilnosti, saj je železniški prevoz eden od zelenih in trajnostnih oblik prevoza. Drugi prispevek je promocijske narave, saj promovira EPK, predstavlja nekatere od ključnih projektov iz prijavne knjige, s svojo notranjostjo pa vabi obiskovalce, da leta 2025 obiščejo naše območje. Sicer pa je vagon, če razmišljaš izven okvirjev, lahko tudi prizorišče za umetniške projekte, performanse in podobno,« je ocenil novogoriški župan. Med zgodbami in liki, ki jih bodo potniki spoznali na vagonu, sta tudi Franco Basaglia in Zoran Mušič.

Na vprašanje, koliko obiskovalcev v obeh Goricah pričakujejo v letu 2025, je odgovoril, da je to težko oceniti, a hkrati priznal, da v pogovorih s kolegi iz Italije računajo na nekaj milijonov obiskovalcev, ki bodo obe Gorici obiskali v letu 2025. Kot je še dodal, so včerajšnji obisk direktorice potniškega prometa Slovenskih železnic Darje Kocjan izkoristili za nekatere pogovore, kjer so se dogovorili, da se bodo v prihodnje srečali in pogovorili o možnostih spodbujanja železniškega potniškega prometa v okviru EPK s povečanim številom vlakov. »Kolege iz sosednje Gorice pa smo zaprosili, da bi nam in Slovenskim železnicam priskočili na pomoč z možnostjo, da bi naši vlaki peljali vsaj do postaje v Gorici,« je še izpostavil.

Gorici bi lahko bili izjema

Da bi Vagon Y lahko v prihodnje obiskal tudi Gorico, si želi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se bo o tem in tudi o možnosti ureditve podobnih promocijskih vagonov na italijanski strani v kratkem pogovoril z družbo Trenitalia. »Za zdaj je predvideno, da bi italijanski vlaki vozili v Novo Gorico, ko bo infrastruktura to omogočala. Smo pa na naše in italijansko ministrstvo za infrastrukturo že naslovili pobudo, da bi za Novo Gorico in Gorico naredili izjemo in da bi tudi slovenski vlaki s poenostavljenimi postopki vozili do Gorice. Seveda bi to verjetno bolj veljalo za motorne vlake kot pa avtovlake,« je pojasnila direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan in hkrati poudarila, da bi z usklajevanjem voženj vlakov med Novo Gorico in Gorico lahko omogočili nadvse dobrodošlo dodatno ponudbo. Sicer pa je Kocjanova izrazila navdušenje nad prenovljenim vagonom, v katerem je 36 sedežev, od tega 6 v prvem in 30 v drugem razredu. Vagon ima tudi 24 prostorov za kolesa.

Direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic sicer ugotavlja, da se število potnikov na slovenskih vlakih povečuje. »Lani smo v Sloveniji prepeljali preko 15 milijonov potnikov in zelo veseli smo teh številk. Na progi od Jesenic do Sežane je bilo lani skoraj 600.000 potnikov, okrog 100.000 pa jih je potovanje končalo v Novi Gorici,« je povedala in izrazila prepričanje, da bodo posodobitve in EPK na novogoriško železniško postajo prinesle še dodatne potnike. Hkrati je napovedala skorajšnji začetek prenove t.i. Bohinjske proge, ki Goriško povezuje z Gorenjsko.

»Verjamem, da ima Bohinjska proga izredni potencial za turizem in kulturni turizem. Tu se pišejo izjemne kulturne in zgodovinske zgodbe. Hkrati je vlak naravnost odlična priložnost, da si človek vzame čas, da si ogleda Sočo in tukajšnje kraje, ko se vozi mimo. Bi si pa seveda želela, da moderniziramo in posodobimo obstoječo infrastrukturo, da bi ljudje v čim večji meri uporabljali vlak tudi za dnevno mobilnost«.