EPK 2025 s štirimi sklopi in štirimi vrhunci

Vojna in mir, Kreacija novega, Tihotapci, Zelo zeleno. Tako so poimenovali štiri osnovne sklope uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025, ki so jih danes v Ljubljani ob prisotnosti slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko predstavili direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek, umetniška svetovalka Neda Rusjan Bric in programski vodja Stojan Pelko. Navzoča sta bila novogoriški župan Samo Turel in goriška občinska odbornica Patrizia Artico.

»V primeru EPK 2025 ne gre le za naziv. Gre za priznanje, simbol evropskih vrednot in našega prepričanja, da kultura ni le ogledalo družbe, temveč moč, ki premika in gradi. V našem primeru tudi dobesedno, saj smo ena izmed uspešnejših prestolnic tudi na infrastrukturnem področju, saj smo uresničili več kot 90 % načrtovanih infrastruktur ter še dodali nekaj novih, v skupni čezmejni vrednosti več kot 200 milijonov. Tako bodo programske vsebine dobile svoje prostore za produkcijo,» je povedala Mija Lorbek, medtem ko je Stojan Pelko nanizal celo vrsto dogodkov in gostov, ki bodo oblikovali Evropsko prestolnico kulture 2025. Opisal je tudi štiri osnovne sklope uradnega programa EPK 2025:

VOJNA IN MIR “Nobenega dokumenta kulture ni, ki ni tudi dokument barbarstva”, piše na nagrobnem kamnu Walterja Benjamina na francosko-španski meji. Ko se na meji med Slovenijo in Italijo, kjer sta se v 20. stoletju z vso neizprosnostjo bili obe svetovni vojni, lotevamo kulture, se tega zavedamo. Zato hodijo po Poti miru v spomin na bojišča 1. svetovne vojne in razstavljajo krhke risbe, ki jih je Zoran Mušič prinesel iz koncentracijskega taborišča Dachau. Zato so na meji zgradili EPIC kot evropsko platformo za interpretacijo 20. stoletja. In zato s projekti, kot sta Rešilec spomina in arhivske brigade ter Umetnost proti puški, problematizirajo sodobne evropske vojne, od Ukrajine do Gaze.

KREACIJA NOVEGA Ko je po koncu 2. svetovne vojne jugoslovanski režim vzhodno od Soče moral zgraditi novo mesto, saj je Gorica kot administrativno središče ostala v Italiji, so nalogo zaupali študentu Le Corbusierja, Edvardu Ravnikarju. Kako zgradiš mesto iz ničle? Za to potrebuješ vizionarja z evropskimi obzorji – in mladinske delovne brigade! Ko se v dobi umetne inteligence sprašujemo, kako je sploh mogoče ustvariti kaj novega, pogledamo, kdo je gradil zidove arhitekture modernizma, a tudi, kdo je podiral okostenele strukture psihiatričnega zdravljenja. Zato sta naša junaka Ravnikar in Basaglia, a tudi lucidni gledališki režiser Tomi Janežič s svojo Dodekalogijo.

TIHOTAPCI V slovenski besedi za nelegalno prenašanje blaga prek meje je skrita tišina: tiho. A s praksami čezmejnega prenosa znanj, ljudi, navad in drugih kulturnih dragocenosti se ne ukvarjamo prav nič tiho, temveč plešejo na meji med telesi in roboti (Brezmejno telo), pripovedujejo o izkušnjah generacij na meji (Muzeji na meji), predavajo o mejah jezika, mišljenja in literature (Festival kompleksnosti, Think tank vlak) ter kričijo o usodah sodobnih migrantov (Moja meja je tvoja meja). Ker gredo brezmejno, se ne ustavijo ne na obalah Sredozemlja (Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja) ne na obzorjih našega osončja (Postmobilnost).

ZELO ZELENO Reki Soči dolguje evropska prestolnica kulture tako smaragdno zeleno barvo celostne podobe kot geo-strateško lokalizacijo »med alpskimi gorami in Jadranskim morjem«. Kultura vrača naturi svoj dolg s tem, da jo skrbno proučuje od izvira do izliva (Isolabs), da zna prisluhniti najkrhkejšim bilkam in bitjem (Radio drugega), poučuje, kako organizirati kulturne prireditve brez odpadkov (Ni časa za proč), si prizadeva za lokalno pridelano hrano (Knjižnica semen, Laboratorij za prihodnost hrane) – a tudi tako, da najizvirnejšim sadnim sortam posveča čudovite knjige, razstave in filme (Atlas pozabljenih sadovnjakov, Sadje sonca).

Neda Rusjan Bric je predstavila vrhunce prihodnjega leta. Največji dogodek bo odprtje. Na sporedu bo v soboto, 8. februarja, in bo nosilo naslov Od postaje do postaje. »Godbeniki se bodo zbrali na goriški železniški postaji, od koder se bodo ob 9.30 podali do Travnika, kjer bo kulturni program, hkrati bodo postavljene tudi stojnice s hrano in pijačo. Navzoče bosta nagovorila goriški in novogoriški župan, Rodolfo Ziberna in Samo Turel,« je pojasnila Neda Rusjan Bric in poudarila, da bodo k sodelovanju pri brezmejni povorki povabili mažoretke, pevske zbore, šole in prebivalce obeh mest, saj želijo, da bi bili vsi skupaj akterji prazničnega dogajanja. Sprevod bo zatem nadaljeval svojo pot po Škabrijelovi in Erjavčevi ulici do novogoriškega Bevkovega trga, kjer bo spet na sporedu kulturni program. Ob 16. uri bo na Trgu Evrope/Transalpina osrednja slovesnost, na katero se bodo visoki gostje pripeljali z vlakom. Nanj bodo stopili v Gorici in Šempetru pri Gorici. Po proslavi bodo ob 18. uri umetniški program predstavili na travniku pred novogoriško mestno hišo, ki bo oder sestavljala skupaj z vsemi sosednjimi poslopji, tako da se obeta res nepozabna izkušnja. Sledila bo brezmejna zabava na skupnem trgu in na raznih lokacijah po obeh mestih. V večernih urah se bo praznično dogajanje preselilo v razne klube in lokale, ki bodo lahko obratovali od poznih ur tako v Novi Gorici kot v Gorici.

Drugi večji dogodek bo pohod prijateljstva, ki bo 1. maja. Med 26. in 28. septembrom bodo na sporedu Okusi brez meje, ki bodo potekali v obeh mestih. Razsvetljena zaključna slovesnost bo decembra še zadnji vrhunec Evropske prestolnice kulture 2025.