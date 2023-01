»EPK je orodje v naših rokah«

Evropski poslanec Matjaž Nemec (SD) je v sredo na Kidričevi 9 v Novi Gorici odprl svojo poslansko pisarno. »Kot Novogoričan in Goričan sem se čutil dolžan, da na tak način ustvarim most med Brusljem, Ljubljano in Evropsko prestolnico kulture, Novo Gorico, ter da sem prisoten v svojem domačem okolju kot edini evropski poslanec iz tega območja. Zastopam interese naših ljudi v Bruslju, zato se mi je zdelo več kot primerno, da poleg Ljubljane odprem tudi pisarno v Novi Gorici, kjer bom enkrat na mesec na voljo državljankam in državljanom,« je izpostavil ob dogodku, ki sta se ga udeležila tudi nekdanji in zdajšnji novogoriški župan, Mirko Brulc in Samo Turel.

Med vprašanji, ki tarejo prebivalstvo ob meji, je Nemec v Bruslju odprl problem otroških dodatkov mešanih parov in registracije avtomobilskih tablic vseh tistih, ki živijo v Italiji, a imajo avtomobile na lizing v Sloveniji. »Glede otroških dodatkov imamo precedens iz Avstrije, kjer je sodišče odločilo, da mora Avstrija v takšnih primerih izplačati dodatke. To je pomembno izhodišče za komisijo. Računam, da bomo v prvem tromesečju letošnjega leta dobili odgovore in tudi rešitev. Skoraj prepričan sem, da bo Italija morala rešiti ta problem v prid mešanim parom,« je poudaril Nemec. Dodal je, da primer rešuje Evropska komisija z italijansko vlado, kar velja tudi za vprašanje tablic. »Ocenjujemo, da bo v prvi polovici tega leta prišlo do dokončne rešitve,« je izjavil.

Metsola v obeh Goricah

Nemec se je dotaknil tudi projekta EPK in dejal, da ta prinaša velike priložnosti za širšo Goriško. »Zavedati se moramo, kot Goričani, da je to orodje v naših rokah in da je od nas odvisno, kako ga bomo znali uporabiti. Vidimo, da je naša vlada naklonjena projektu, in prepričan sem, da se bomo Goričani znali organizirati in pripraviti izjemen dogodek,« je izpostavil. Povedal je, da je imel predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola že priložnost obvestiti o tem dogodku. »Obljubila je, da bo v času EPK obiskala Novo Gorico in Gorico. Moja zaveza je, da bom, v kolikor bom imel priložnost, v drugi polovici leta 2024 skupaj z goriškim pianistom Aleksandrom Gadžijevom v Bruslju predstaviti projekt EPK,« je dejal Nemec. Med načrti si je kot Primorec zadal tudi, da poseže v problematiko, ki ga je v preteklih letih zelo motila. »Govorim predvsem o odnosu do polpretekle zgodovine in o fojbah, prazniku, ki ga obeležujejo Italijani in ki je predstavljen le enoplastno. Kot odgovor temu 14. januarja skupaj z italijanskimi kolegi, Zvezo borcev Slovenije in ANPI-VZPI pripravljamo okroglo mizo v Strasbourgu, kjer bodo zgodovinski dogodki obelodanjeni celovito – kaj se je dogajalo pred vojno in kaj po njej. V letu 2024, na isti datum, pa želimo organizirati dogodek, na katerem bi Društvu TIGR našli evropski prostor in ga umestili kot eno od prvih protifašističnih gibanj v Evropi,« napoveduje evroposlanec. Tretji projekt, ki ga načrtuje skupaj s Tatjano Rojc, slovensko senatorko v italijanskem parlamentu, pa je obeležitev prve obletnice smrti slovenskega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja 30. maja. Skupaj z nekaterimi eminentnimi gosti nameravajo pripravili poseben dogodek Pahorju v čast v Evropskem parlamentu.