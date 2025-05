Etapa, ki ji ne bo para

»Štirinajsta etapa bo različna,« je povedal Paolo Urbani, predsednik odbora etape Gira d’Italia v Furlaniji - Julijski krajini. Že leta 2021 je bila etape kolesarske dirke s ciljem na goriškem Travniku čezmejna. Letošnji povratek rožnate karavane na Goriško pa bo tudi sovpadal s praznovanjem Evropske prestolnice kulture 2025. Tako Gorica, kot Nova Gorica in njuni okolici se pripravljata na obisk kolesarjev.

Frecce in glasbeni večer

»To bo izjemen dogodek, največji po promocijski odmevnosti. Okrog 700 tisoč gledalcev bo preko raznoraznih tehnologij gledalo naše kraje,« je dejal goriški župan Rodolfo Ziberna in napovedal, da bosta celotno dogajanje snemala dva helikopterja. Kakovost posnetkov, skozi katere bodo naši kraji gotovo vzbudili veliko zanimanja, bo vrhunska, je povedal župan.

Poleg barve GO! 2025 bo glavne trge in ulice Gorice preplavila tudi rožnata barva Gira d’Italia v obliki balončkov, zastavic in transparentov. Pročelje mestne občinske hiše že sedaj vsak večer zažari v rožnati barvi, kakor je bil januarja goriški grad. Pred prihodom karavane pa bo nastopila tudi fanfara Brigata Pozzuolo del Friuli. Ob zaključku pa bodo nebo preletela akrobatska letala eskadrilje Frecce tricolori.

Tudi Nova Gorica se pripravlja na čezmejno etapo, in sicer z asfaltiranjem cest in organizacijo cele vrste stranskih dogodkov v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi. V petek, 23. maja, bo premiera Janežičeve predstave, na sam sobotni večer pa bodo priredili »glasbeno presenečenje«. Nagrajevanje bo potekalo na Trgu Evrope / Transalpina, kjer bo ena polovica odra v Sloveniji in druga v Italiji.

Start bo ob 13. uri v Trevisu, ob istočasno se bo pričela tudi dirka Giro-E (z električnimi kolesi) v Krminu. V Gorico bodo iz Števerjana rožnati dirkači prikolesarili okrog 16.30, ceste pa bodo zaprte približno eno uro in pol pred prihodom. Podrobnejše informacije in urnike o zaporah bodo posredovali naknadno.