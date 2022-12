Evropska prestolnica brez prostorske kulture?

V Društvu primorskih arhitektov so ogorčeni. Opozarjajo, da je septembra letos, dve leti zatem, ko sta župana obeh Goric slavnostno razglasila rezultate mednarodnega natečaja za območje skupnega trga, EZTS GO objavil poziv za zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za neko povsem drugačno ureditev trga in objekta. »Nova rešitev ni nastala na podlagi natečaja, pravzaprav niti na podlagi idejnega projekta ne, temveč zgolj na podlagi študije o izvedljivosti. Za izvedbo te študije ni bilo nobenega javnega poziva, pri omenjenem izboru projektanta pa niso bile zahtevane niti reference. Tako je edino merilo za izbor najnižja cena, novi projekt pa javno ni bil predstavljen,« še zatrjujejo.

Lani jeseni je postalo jasno, da skupni trg ne bo urejen na podlagi natečajne rešitve. Za neuporabnost rešitev mednarodnega natečaja, piše v pismu, niso bili krivi avtorji, komisija ali institucije, ki izdajajo dovoljenja, temveč neustrezno opredeljen projekt, predvsem v točkah, ki zadevajo odločitve naročnika, kot so vsebine in obseg investicije. »Člani izvršnega odbora Društva primorskih arhitektov smo na sestanku s predstavniki novogoriške občine septembra lani poudarili, da je treba v takem primeru razpisati nov natečaj, bodisi javni ali vabljeni. Podoben poziv je bil nato podan še v skupnem pismu s kolegi iz Gorice februarja letos. Leto dni časa je bilo več kot dovolj za izvedbo novega natečaja. Namesto tega je EZTS GO naročil izdelavo PFTE (v it. Progetto di fattibilità tecnico-economica), ki je po vsebini dejansko študija o izvedljivosti projekta in se posveča finančnim in upravnim vidikom investicije. Brez ustreznega izbora pa je študija med vrsticami prinesla tudi novo zasnovo trga, ki pa ni bila vsebinsko in idejno obdelana v primernem idejnem projektu,« med drugim opozarjajo v društvu.

Prepričani so, da je bila nova zasnova trga izbrana netransparentno in brez udeležbe stroke v telesih odločanja. »Tudi če ne bi izvedli novega natečaja, bi lahko na transparenten način izbrali novo rešitev,« menijo in hkrati poudarjajo, da ni nič drugače tudi pri vseh ostalih prostorskih posegih, ki naj bi se v Novi Gorici zgodili v okviru EPK.

