EZTS in GO! 2025 imata direktorici

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO in javni zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica bosta v prihodnjih letih vodili ženski. Skupščina EZTS GO je na današnji seji za direktorico imenovala Romino Kocina, uslužbenko Dežele Furlanije - Julijske krajine in vodjo skupnega sekretariata programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija, novogoriški mestni svetniki pa so za direktorico zavoda GO! 2025 pravkar potrdili zgodovinarko Kajo Širok, nekdanjo direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je vpeta v več mednarodnih organizacij in projektov ter predava tudi na novogoriški univerzi. mandat direktorice EZTS GO bo trajal tri leta, mandat direktorice zavoda GO! 2025 pa pet.