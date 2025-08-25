Februarja 2026 nekdanje goriške bolnišnice ne bo več ...

Februarja prihodnjega leta nekdanje splošne bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto ne bo več, saj jo bodo do takrat porušili, da bi namesto nje zgradili novo središče za goriške višje srednje šole z italijanskim učnim jezikom.

Pripravljalna dela se bodo začela v ponedeljek, 25. avgusta. Izvajalo jih bo podjetje Aseco iz kraja Dalmine v Lombardiji. Najprej bodo izpraznili poslopje in izvedli vrsto manjših rušitvenih del v njegovi notranjosti in na dvorišču. V prvem obdobju materiala ne bodo odnašali, temveč ga bodo uporabili za zapolnitev kletnih prostorov. Pred začetkom rušenja poslopja kot takega bodo popisali vsa drevesa in ocenili, katera bi lahko ohranili. Tovornjaki in gradbeni stroji bodo na območje rušenja vstopali po Ulici Tuscolano, tako da v Ulici Vittorio Veneto ne bo težav s prometom. Rušenje osrednjega poslopja nekdanje bolnišnice se bo predvidoma pričelo čez tri mesece in se bo zaključilo februarja prihodnjega leta.

Proti rušenju nekdanje bolnišnice se je pred časom izrekel odbor občanov, ki jih je vodil arhitekt Romano Schnabl. Občino so skušali prepričati, da bi bilo treba nekdanjo bolnišnico prenoviti, vendar so pri svojih zahtevah naleteli na gluha ušesa.