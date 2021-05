Feiglova knjižnica, ki je v prenovljenih prostorih Trgovskega doma začela delovati pred nekaj več kot mesecem dni, bo dobila novo figuro, ki bo skrbela za promocijo in kulturne dejavnosti. Upravni odbor Narodne in študijske knjižnice se je po pregledu kandidatur in kolokvijih s kandidati odločilo za 33-letno režiserko Jasmin Kovic, dobro poznano v zamejskem in širšem prostoru.