Moškemu za spolni napad na mladoletnika zaporna kazen in izgon iz Slovenije

Okrožno sodišče v Novi Gorici je 36-letnega Alžirca, ki je oktobra lani v Novi Gorici spolno napadel mladoletnika, obsodilo na leto in osem mesecev zapora in petletni izgon iz Slovenije, poročajo Primorske novice. Obsojeni, ki je bil pred tem že kaznovan v Grčiji, je krivdo priznal in obžaloval.

Alžirec je bil obsojen zaradi spolnega nasilja nad mladoletnikom, ki ga je zvabil v zapuščene tovarniške prostore v Novi Gorici. Kaznivo dejanje sta mu policista na kraju preprečila.

Tožilstvo je za Alžirca predlagalo dve leti zapora in petletni izgon iz države, sodišče pa mu je izreklo zaporno kazen leta in osmih mesecev, pri kazni izgona pa je v celoti sledilo tožilstvu. Sodišče je po poročanju medijev kot olajševalne okoliščine upoštevalo priznanje, obžalovanje in skrb za mladoletnega otroka, na drugi strani pa je izpostavilo starost oškodovanca.

Po navedbah sodnice je obsojeni izkoristil prijaznost, zaupanje in naivnost oškodovanca za zadovoljitev svojih spolnih potreb. Med oteževalne okoliščine je sodišče štelo tudi njegovo predkaznovanost v Grčiji. Izgon je sodišče izreklo za najdaljše možno obdobje, sodnica je ob tem poudarila, da predstavlja resno grožnjo za javnost in pravni red države.

Obsojeni je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito in je bival v Centru za tujce v Ljubljani. 7. oktobra lani so ga prvič privedli pred preiskovalnega sodnika, a jim je po vročitvi sklepa o priporu pobegnil skozi okno in skočil približno šest metrov iz drugega nadstropja.

Francoski policisti so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje prijeli 16 dni kasneje ob prečkanju italijansko-francoske meje pri kraju Montgenèvre na 1860 metrih nadmorske višine in pospremili v izročitveni pripor, poročajo mediji. Pred prihodom v Slovenijo je več kaznivih dejanj, med drugim rop, promet z drogo in orožje, zagrešil v Turčiji, Grčiji, Franciji in Švici.