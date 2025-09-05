Fincantieri mora poravnati milijonsko odškodnino zaradi azbestne smrti

Goriško sodišče je obsodilo Fincantieri, da mora plačati približno milijon evrov odškodnine družini delavca, ki je umrl zaradi mezotelioma. Moški, star nekaj več kot 70 let, je več let delal v tržiški ladjedelnici kot varilec in bil tam v tesnem stiku z materiali, ki so vsebovali azbest, in brez ustrezne zaščite.

Sodno-medicinsko izvedensko mnenje je potrdilo neposredno povezavo med poklicno izpostavljenostjo smrtnim vlaknom in boleznijo, ki je pripeljala do njegove smrti. Po ugotovitvah je bil delavec prisiljen ravnati z drobljivim azbestom v prostorih brez prezračevanja in brez osebne zaščitne opreme, kot so maske in kombinezoni. Sodišče je za izključno odgovorno razglasilo podjetje Fincantieri, ki ni dokazalo, da je sprejelo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.