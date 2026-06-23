S čezmejno platformo nad pomanjkanje najemnih stanovanj

Inovativen pristop k stanovanjski politiki, kooperativni stanovanjski pakt in nova mestna stanovanjska platforma so jedro projekta HousinGO!, s katerim želi Občina Gorica preizkusiti nov model za ponovno uporabo praznih stanovanj in izboljšanje dostopa do najemniških bivališč. Goriški občinski odbor je na predlog odgovorne za infrastrukturna dela Sarah Filisetti sprejel sklep za sodelovanje pri projektu, ki ga je občina kot vodilni partner prijavila na razpis Evropske pobude za mesta EUI – European Urban Initiative.

Projekt izhaja iz vse bolj perečega stanovanjskega vprašanja v mestu, kjer je veliko stanovanjskega fonda neizkoriščenega, hkrati pa primanjkuje dostopnih najemnih stanovanj, zlasti za ljudi s srednjimi dohodki, ki ne morejo priti do neprofitnih stanovanj. Gorica želi zato s HousinGO! povezati javne ustanove, zasebne lastnike, podjetja, nepremičninske posrednike in druge krajevne deležnike ter vzpostaviti model, ki bi omogočil lažje srečevanje ponudbe in povpraševanja.

Pilotni primer novega pristopa naj bi postala štiri občinska stanovanja med ulicama Gallina in Battistig, ki so že približno deset let prazna. Gre za stanovanja v Ulici Battistig št. 4 in 6, kjer vrednost predvidenih obnovitvenih del znaša okrog 969.000 evrov.

Projekt HousinGO!, ki ga je Občina Gorica pripravila v sodelovanju z mednarodnim sociološkim inštitutom ISIG iz Gorice, predvideva vzpostavitev inovativnega modela za ponovno uporabo praznih stanovanj, tako javnih kot zasebnih. S projektom želijo izboljšati dostop do najemnih stanovanj, obenem pa stanovanjsko vprašanje postaviti med pomembne elemente zapuščine GO! 2025 in med vzvode za večjo privlačnost Gorice. Predvideni so sooblikovanje skupnih prostorov in storitev, priprava pogodbenega in upravljavskega modela, vzpostavitev javne digitalne platforme za geolocirano povezovanje stanovanjskega povpraševanja in ponudbe, vključevanje bodočih stanovalcev ter priprava operativnega priročnika, ki bi ga bilo mogoče uporabiti tudi drugod.

»Priprava tega projekta in prijava na ta razpis sta odgovor na pereče vprašanje, ki zadeva naše mesto: pomanjkanje najemniških stanovanj, zlasti tistih za srednji razred. To je problem, s katerim se srečujejo tudi v mnogih drugih mestih, v Gorici pa je postal bolj občuten z Evropsko prestolnico kulture in povečanjem turističnega priliva,« je za Primorski dnevnik povedala odbornica Sarah Filisetti. Kot je poudarila, sta najpomembnejša cilja projekta prav ustanovitev stanovanjskega pakta in mestne stanovanjske platforme, ki bi združevala vse deležnike, od lastnikov nepremičnin do podjetij, in olajšala srečevanje med povpraševanjem in ponudbo.