Franco Dugo se poklanja ženi

»Najboljši pripovedovalci niso ravnodušni do ničesar«. Tako je umetnostni kritik Giancarlo Pauletto predstavil slikarja in portretista Franca Duga. Okrog sedemdeset njegovih del bodo postavili na ogled v galeriji Kulturnega centra Lojze Bratuž pod naslovom A Silvia - Silvii. Gre za ganljivo dejanje ljubezni in spomina, o razstavi piše KCLB. Razstavo umetnik namreč posveča ženi Silvii, ki se je pred kratkim poslovila. Za Dugo je bila žena Silvia tako življenjska sopotnica kot tudi navdihujoča muza njegovega umetniškega ustvarjanja. Na odprtju, ki bo v četrtek, 13. novembra, ob 18. uri v KCLB, zaradi zdravstvenih razlogov slikarja na žalost ne bo.

Med prvimi upodobil Gorici

»To je umetnik, ki resnično pripada temu prostoru,« je o Francu Dugu povedal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki se je spomnil, da je Dugo bil med prvimi prodornimi umetniki, ki so skupaj upodobili Gorico in Novo Gorico. O samih Dugovih delih pa je Oreti dejal, da so klasičen primer umetnosti, ki resnično dobro dene duši.

Razstava je del bogatega programa dogodkov, ki jih KC Lojze Bratuž pripravlja v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, je povedala predsednica KCLB Franka Žgavec. Izpostavila je, da gre za leto, v katerem sta ustvarjalnost in umetniški dialog postala most med obema mestoma in njunima skupnostma. Ob priložnosti razstavo bodo izdali tudi katalog, za oblikovanje katerega je poskrbel Studio Link iz Trsta.