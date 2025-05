Goričane in Novogoričane so danes presenetile - in nekatere tudi vznemirile - Frecce tricolori. Med 11. in 13. uro je namreč v bližini italijansko-slovenske meje potekala vaja letalske akrobatske eskadrilje, ki se je pripravljala na nastop ob podelitvi nagrad najboljšim kolesarjem 14. etape dirke Giro d’Italia, ki bo v soboto popoldne na Trgu Evrope / Transalpina.