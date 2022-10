Gasilci iz Gorice, ki so bili dopoldne na pomorskih vajah v gradeški laguni v kanalu, ki povezuje Benetke in izliv reke Soče, so v morju opazili velik napol potopljeni hlod, ki bi lahko predstavljal nevarnost za plovila. Odločili so se, da ga bodo odstranili. Privezali so ga na motorni čoln in ga z njim privlekli do Gradeža, kjer so ga dvignili na kopno. Ugotovili so, da je hlod dolg približno osem metrov in težak okrog 1000 kilogramov.