Gasilci potapljači posredovali v kanalu Lokavac pri Tržiču

Gasilci iz Tržiča so danes zjutraj okrog 10. ure po pozivu goriških gasilcev, ki so prejeli obvestilo, da se je potopil motorni čoln, prihiteli h kanalu Lokavac pri Tržiču. Na pomoč so poklicali potapljače deželne gasilske enote za podvodno reševanje iz Trsta. Da ne bi prišlo do uhajanja nevarnih snovi, sta se dva potapljača spustila pod morsko gladino, kjer sta motorni čoln privezala na napihljive balone in ga dvignila na površje. Z električnimi črpalkami so nato iz plovila izčrpali vodo, nakar so intervencijo zaključili.