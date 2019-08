Gasilci požar obvladujejo

Stanje na prizorišču včerajšnjega požara se umirja, aktivnih je še nekaj manjših požarišč. »Današnja situacija je bistveno drugačna od včerajšnje. Tudi veter se je umiril,« je za Primorski dnevnik povedal Samo Kosmač, poveljnik regionalnega štaba Civilne zaščite. Ponoči je gasilcem delo nekoliko olajšal rahel dež, na delu je bilo okoli 140 gasilcev, med njimi jih je bilo 20 iz italijanske strani. Zaradi velike količine ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne so na terenu posredovali tudi pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Danes zjutraj se je italijanski helikopter civilne zaščite FJK že vrnil v svojo bazo, medtem ko en helikopter Slovenske vojske še ostaja v pripravljenosti v Orehovljah. Na požarišču so še gasilci. Cesta Miren – Opatje selo je še zaprta. V kratkem naj bi se na prizorišču tudi dogovorili o zaključku državnega načrta zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju. Po prvih ocenah je doslej zgorelo okoli 100 hektarjev borovega in listnatega gozda ter podrastja.

Požar je včeraj izbruhnil v okolici Cerja včeraj okoli 12.20. Zaradi težko dostopnega terena in močnega vetra se je širil iz ure v uro, gasilci pa so vložili veliko napora, da so ogenj zadržali vzhodno od ceste Miren – Opatje selo in državne meje z Italijo.