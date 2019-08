Požar na Cerju: po nočni bitki gasilci še na delu

Požar, ki se je včeraj okoli poldneva vnel na težko dostopni gozdni površini na Cerju, še ni pogašen. Gašenje je sicer sedaj nekoliko lažje, ker se je veter umiril. Ravno veter je včeraj povzročal nemalo težav gasilcem, saj so se plameni hitro širili proti Italiji. Požar je zajel okoli 100 hektarjev gozdnih površin, obseg pa je zaenkrat težko oceniti.

Gasilci so ponoči med drugim izvajali stražo na robu požarišča, danes zjutraj pa se nadaljuje gašenje še štirinajstih žarišč. Helikopterji (dva helikopterja Slovenske vojske, en helikopter italijanske civilne zaščite) so sinoči ob 20.30 zaključili z aktivnostjo, a se bodo danes vrnili, če bo to potrebno.

Razsežnosti požara so se kazale daleč naokrog. Po pričanju prebivalcev so v Ronkah, Zagraju in Foljanu padale saje z neba, smrad po zažganem pa se je čuti celo do Vileša in Gradeža.