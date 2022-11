Glasbeni recital ob stoletnici Karla Destovnika - Kajuha

Zvesta publika z obeh strani meje se je polnoštevilno odzvala vabilu Zveze slovenskih kulturnih društev in Kulturnega doma, ki je v soboto za slavnostno obeležitev svoje 41-letnice izbral glasbeni recital, posvečen 100-letnici rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Šlo je za odlično zasnovano akademijo petja, glasbe in recitala, ki je nosila naslov po Kajuhovem verzu V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje.

Predstavili so se združeni zbori MePZ Rdeča zvezda, MePZ Lipa, ŽeVS Danica in ŽeVS Jezero, ki so jih vodili pevovodje Jana Drassich, Tamara Ražem Locatelli, Rado Milič in Dario Bertinazzi. Nastopil je tudi združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci, ki je pogumno zapel pod vodstvom Carmen Cosma. Sodobnejši pečat zborovskemu nastopu je vtisnil šestčlanski ansambel Ensemble Ovce (kitara, bas kitara, trobenta, violina, bandoneon in bobni). Svoje so prispevali tudi solo pevci Aljoša Saksida, Miljana Stević, Lara Černic in Zora Černic ter recitator Ilija Ota. Eno pesem je s kitaro odpel še Ivo Tul, ki je Kajuhovo pesem Materi padlega partizana tudi uglasbil. Vse predstavljene pesmi je uglasbil Aljoša Saksida, ki je tudi poskrbel za njihovo priredbo. Režijo res odmevne in obenem zahtevne prireditve je podpisala Elena Husu.