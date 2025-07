»Globalna vas deluje samo s skupnimi pravili«

»Integracija Evropske unije je obtičala na plitvini: če ne bomo šli solidnejšemu skupnemu evropskemu domu naproti, tvegamo, da se lahko ponovijo tragedije iz preteklosti, kot so bile vojne s Francijo in Avstrijo. Kdor nosi politično odgovornost, bi se moral zavedati pomena določitve in uresničitve strategije za razvoj stare celine,« meni Roberto Antonione.

Nekdanji državni sekretar na zunanjem ministrstvu in parlamentarec ter sedanji generalni sekretar Srednjeevropske pobude je bil gost petkovega srečanja, ki so ga v Podturnu priredili goriška nadškofija, tednik Voce Isontina in druga združenja v sodelovanju z Goriško Mohorjevo družbo, Kulturnim centrom Lojze Bratuž, goriškim Kulturnim domom in SKGZ-jem.

Na ruševinah štirih poraženih

Pogovor z naslovom Evropa, kulture v dialogu. Preseči meje, da postanemo prestolnica evropske kulture, ki ga je vodil dolgoletni politik Alessandro Maran, so s postavljanjem zanimivih vprašanj sooblikovali študentje Marco Fior, Federico Macuzzi in Alessandro Frandolic. Antonione je ugotavljal, da je EU »nastala na ruševinah štirih poraženih - fašizma, nacizma, komunizma in imperializma-kolonializma« z namenom, da bi se tragedije druge svetovne vojne ne ponovile.

Danes je po njegovem EU ogrožena odzunaj in odznotraj.Demagogija in populizem sta danes ljudem všeč, vendar po njegovem svet, »ki je postal globalna vas, lahko funkcionira le, če ima skupna pravila.«