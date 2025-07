»Go! 2025 spreminja podobo Gorice«

Podoba Gorice se spreminja. Izboljšave, ki jih v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 vnašajo s pomočjo Dežele FJK in sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, pa niso le muha enodnevnica, temveč je bil »vsak evro vložen v prihodnost mesta,« je na včerajšnjem zasedanju deželne komisije za kulturo, ki je potekalo v občinski palači v Gorici, dejal župan Rodolfo Ziberna. S pristojno odbornico Patrizio Artico je na polovici leta prve čezmejne EPK ponudil obračun opravljene poti in spomnil na načrte, ki so še na seznamu ter jih bo treba do konca leta uresničiti.Srečanje v goriški dvorani občinskega sveta, ki mu je predsedoval Diego Bernardis (Lista Fedriga), je bilo tudi priložnost za predstavitev projekta o ustanovitvi Evropske diplomatske agencije s strateškim ciljem spodbujanja bratstva in čezmejnega sodelovanja, ki bi nastala pod okriljem Inštituta za srednjeevropska srečanja ICM in bi svoj sedež dobila na območju Gorice in Nove Gorice. Poleg deželnih svetnikov so se zasedanja udeležili predstavniki EZTS GO, Fundacije Goriške hranilnice, goriškega inštituta za mednarodno sociologijo ISIG in ICM. Turisti so z obiskom zadovoljni.

Župan je naštel večje naložbe, ki so jih izvedli v okviru EPK in s katerimi spreminjajo podobo mesta. Omenil je med drugimi obnovljeno območje pri Rdeči hiši, prenovljeni parkirišči v Ulicah Boccaccio in Manzoni in obnovo športne dvorane Bigot, kjer bodo od septembra dalje po njegovih besedah gostili tako športne kot večje kulturne prireditve. »Mesto je tudi vse bolj čedno in zeleno. Preplastili smo večino cest in pločnikov,« je dejal Ziberna in spomnil še na preureditev drugih območij, kot je na primer goriško letališče, kjer bi uredili prireditveni prostor, ki bi lahko sprejel do 50 tisoč ljudi. »V Gorici je nekoč mrgolelo trgovin. Mesto je bilo zaradi svoje obmejne lege oz. neposredne bližine Jugoslavije gospodarsko zelo razvito. Po koncu hladne vojne je postopoma stopilo v fazo zatona. Z 8. februarjem letos, na dan odprtja EPK, pa se je nekaj spremenilo,« je svoj govor začela Patrizia Artico. Poudarila je, da ima Gorica sedaj novo, povezovalno vlogo. »Na obisk prihaja veliko turistov, gostinci dobro poslujejo. Kar pa je še najbolj pomembno: turisti so z obiskom Gorice zadovoljni. Sedaj moramo poskrbeti za to, da bo Gorica mesto, v katerem bi ljudje radi živeli,« je še dejala.