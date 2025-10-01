Goljufa nista pretentala starejšega para iz Tržiča

Karabinjerji so sredi septembra aretirali moška, ki sta v Tržiču skušala ogoljufati starejši par. Eden izmed njiju ju je po telefonu prepričeval, da morata izročiti vso svojo zlatnino predstavniku tržaškega sodišča, ki ju bo obiskal na domu, da bi preveril, ali gre za zlato, ki je bilo ukradeno v neki zlatarni v Trstu. Goljuf je ženski dejal, da naj bi bil v tatvino vpleten tudi avtomobil tipa BMW, ki je v lasti njenega moža. Ženska je odgovorila, da bo zlato nesla v sosednjo karabinjersko vojašnico. Goljuf je vztrajal, nakar je ženska prekinila klic in poklicala na interventno številko 112, medtem ko se je njen mož pogovarjal z drugim goljufom. Kmalu zatem je eden izmed goljufov pozvonil na hišni zvonec, vendar mu zakonca nista odprla, češ da imata težave s hojo. Kmalu zatem so na kraj pridrveli karabinjerji: enega goljufa so aretirali na licu mesta, drugega so izsledili takoj zatem, medtem ko je v avtomobilu čakal na svojega pajdaša. Tržiški karabinjerji so aretirali oba moška, nato je bila aretacija potrjena na goriškem sodišču. Eden izmed dveh goljufov čaka na nadaljevanje sojenja v hišnem priporu, drugi mora biti doma v nočnih urah.

Goriški župan Rodolfo Ziberna opozarja, da naj bi v zadnjem času prišlo do nekaterih poskusov goljufije tudi v Gorici. Ziberna poziva vse občane, naj ne nasedajo goljufom in njihovim zahtevam ter naj takoj pokličejo na pomoč varnostne organe, če nepridipravi stopijo v stik z njimi.