V tovornjaku, ki je prevažal testenine in je po avtocesti vozil v smeri Trsta, se je danes okoli 14. ure vnel požar. Do nesreče je prišlo v bližini Romjana. Plameni so vozilo poškodovali ter uničili del blaga, šofer tovornjaka pa po razpoložljivih informacijah ni bil poškodovan. Na kraj so prihiteli gasilci goriškega pokrajinskega poveljstva, v teku pa so preiskave o vzroku požara.

Odsek med Redipuljo in Moščenicami so zaprli, ker odpravljajo posledice nesreče.