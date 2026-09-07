Rekordna Soška regata s 375 udeleženci (video)

Lepo in za ta čas zelo toplo vreme z 31 stopinjami in brez slehernega oblačka na nebu je spremljalo potek 41. Soške regate, ki je včeraj na rečne valove privabila rekordno število udeležencev – enega več kot na lanskem jubilejnem spustu. Pred začetkom so imeli organizatorji kar veliko dela z vpisovanjem podatkov vseh 375 udeležencev, ki so se nameravali spustiti po Soči. Med njimi velja izpostaviti najbolj »izkušenega« Alda Rupla (letnik 1941) in najmlajšega Maja Goloba (letnik 2023). Oba sta na koncu prejela priznanje.

Že po vrvežu pred startom pri čolnarni v Solkanu je bilo mogoče zaslutiti, da bo 41. izvedba priljubljene in po svoje edinstvene čezmejne prireditve pritegnila veliko udeležencev. Na dvorišču čolnarne smo našteli več kot 30 velikih gumenjakov, na katere se je vkrcalo od osem do dvanajst veslačev in veslačic. Ob njih se je na vodo spustilo še več »samotarjev« v kajakih in kanujih. Nekaj je bilo tudi deskarjev. Našli pa so se tudi taki, ki so želeli spust opraviti na svojevrsten način. Trojica je skupaj povezala tri »supe«, na katere je postavila ležalnik, mizico s pijačo in velik senčnik. Res domiselno!

Pred startom so udeležence pozdravili in jim zaželeli srečno pot župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, odbornik za šport Občine Gorica Giulio Daidone, predstavnik Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner, predstavnik KK Soške elektrarne Andrej Ferlinc in predsednik KK Šilec Robert Makuc.

Ko so vsi zasedli svoja mesta, je bil dan znak za start. Živopisana kolona plovil se je pomaknila proti šest kilometrov oddaljenemu cilju pod Pevmo na italijanski strani meje. Zaradi dolgotrajne suše je bil vodostaj precej nizek, tok reke pa dokaj počasen, tako da je bila plovba do pomola v Pevmi zelo dolga. V običajnih razmerah je za traso Soške regate potrebna približno poldruga ura veslanja, mnogi pa nad veslanjem niso bili ravno »navdušeni«, saj so za pot potrebovali več kot tri ure.

Po izstopu iz plovil v pevmskem parku in njihovem natovarjanju na kombije in avtomobile so se vsi udeleženci odpeljali do kajakaškega poligona v Solkanu, kjer sta jih čakali »paštašuta«, druženje ob zvokih didžeja in nagrajevanje.