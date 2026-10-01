Po 25 letih še vedno diši po tradiciji

Okusi Krasa že 25 let po uspešni zamisli Slovenskega deželnega gospodarskega združenja povezujejo ljudi in ponujajo edinstveno kulinarično izkušnjo, ki bogati gastronomsko tradicijo tržaškega in goriškega Krasa ter spodbuja ustvarjalnost naših gostincev, proizvajalcev in oblikovalcev okusov. Jubilejno izvedbo prireditve, ki bo stopila v živo med 17. oktobrom in 11. novembrom in pri kateri kateri sodeluje letos trinajst restavracij in gostiln, štiri pekarne oz. slaščičarne ter sedem barov s Tržaškega in Goriškega, so predstavili včeraj v mestnem Muzeju Sartorio. Dogodek je povezovala Nadja Roncelli, poskrbljeno je bilo za tolmačenje.

Sodelujoče restavracije in gostilne bodo v svoje jedilnike letos vključile svoje slastne adute oz. jedi, ki so bile v teh 25 letih med najbolj priljubljenimi, ravno tako bodo pekarne in slaščičarne ponujale svoje najbolj tradicionalne izdelke, medtem ko bodo bari, trgovine in vinoteke na voljo imeli lokalne proizvode - vino, ekstradeviško olje, sire, med, dišavnice in še marsikaj. Cene jedilnikov, ki so objavljni na spletni strani www.okusikrasa.net in v priložnostni brošuri, se gibljejo med 28 in 72 evrov ter ponekod ob hrani vključujejo tudi kraška vina.

Ob rojstnem dnevu so se Okusi Krasa nekoliko pomladili, vsaj v zunanji podobi, za katero je z novim logotipom - list ruja s priborom, ki ponazarja vez med ozemljem in kulinariko - poskrbel Andrej Pisani (SintesisHub). Opozoriti velja še na potni list Okusov Krasa, ki bo na voljo v sodelujočih lokalih: ob obisku oz. nakupu proizvoda prejme vsakdo žig - 12 jih ponudi brezplačno košarico lokalnih izdelkov, 24 pa večerjo za dve osebi (žige lahko zbiramo do 1. oktobra prihodnje leto).