Gorica in Nova Gorica se že polnita z navijači v pričakovanju na zaključek današnje čezmejne etape Gira d’Italia. Mnogi prihajajo s kolesom, kar nekaj ljubiteljev kolesarja je v Gorico prišlo z vlakom in se peš odpravljajo proti ulicam, po katerih bo speljana dirka, ki se je začela ob 13. uri v Trevisu.

Pred kolesarji je danes 195 kilometrov dolga pot. Po vstopu na ozemlje Furlanije - Julijske krajine bodo pedale vrteli mimo kraja Morsano al Tagliamento, Talmassonsa, Gonarsa, Palmanove, Manzana in Rožaca. Sledil bo prehod skozi Krmin, od koder bodo kolesarji skozi Plešivo zavili v Slovenijo proti Šmartnemu in Gonjačam. Sledilo bo nekaj razgibanih kilometrov s krajšimi spusti in vzponi vse od Števerjana, kjer se bo karavana vrnila v Italijo.

Po pred kratkim asfaltirani cesti bodo tekmovalci zdrveli mimo Bukovja in Grojne v Gorico, kjer bodo opravili dva čezmejna kroga. Kolesarji bodo v Gorico prispeli okrog 16.30, dirka se bo zaključila pred novogoriško železniško postajo okrog 17.15. Med nagrajevanjem bodo čezmejni goriški trg preletele Frecce tricolori.