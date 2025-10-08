Gorica spet ima svojo športno dvorano

V Ulici Grappate v Gorici so danes, 7. oktobra, odprli prenovljeno športno dvorano PalaBigot, ki bo po novem lahko gostila tako športne dogodke kot tudi koncerte in druge prireditve. V obnovo objekta, ki je sameval približno deset let, so vložili 5.190.000 evrov. Večji del zneska je krila Dežela Furlanija -Julijska krajina.

Na odprtju je spregovoril goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je poudaril, da bo dvorana na voljo vsem športnim društvom in dejavnostim, vendar si sam želi, da bi se vanjo čim prej vrnila vrhunska košarka. Do tedaj se bodo morali ljubitelji košarke zadovoljiti z meddeželno B-ligo, v kateri nastopa goriški Dinamo, ki je ravno minulo nedeljo na Čarboli pri Trstu tesno premagal Jadran. Med odprtjem športne dvorane PalaBigost so napovedali, da bo Dinamo prvo domačo tekmo v prenovljenem goriškem objektu odigral v soboto, 11. oktobra, ko se bo pomeril z ekipo Sting iz Mantove.

Pred prerezom traku sta navzoče nagovorila še občinska odbornika Sarah Filisetti in Giulio Daidone, ki sta pojasnila, katera dela so bila pravzaprav izvedena. Iz Ulice Grappate so uredili novo rampo, ki bo omogočila neposreden dostop do igralne površine tovornim vozilom, s katerimi bodo dostavljali opremo za koncerte in druge dogodke. Poleg tega so objekt opremili z novimi zvočniki in avdio sistemom; nova je tudi razsvetljava. Športna dvorana je dobila nov sistem za ogrevanje in ohlajanje. Na streho so postavili fotovoltaične panele. Zamenjali so tudi več oken in vrat, objekt so opremili s sistemom za zaznavanje dima oz. požarov. Na tribune so postavili nove plastične sedeže. Prenovili so tudi leseni pod in slačilnice, zamenjali so tudi ostalo opremo. Na odprtju sta spregovorila še deželni svetnik Diego Bernardis in Antonio De Benedittis za odbor CONI, objekt je blagoslovil župnik Moris Tonso.

V dvorani bo na voljo 3743 mest med športnimi dogodki, med koncerti pa 4314.