Zaradi EPK 2025 se poznavanje Gorice širi naokrog, tudi daleč po Evropi. Gorici je danes posvetil članek vsedržavni španski dnevnik El Pais na spletu pod naslovom »To je italijanska Gorica, pravo stičišče med evropskim zahodom in vzhodom.«Gre za mesto na meji s Slovenijo, ki ga mnogi ne poznajo, so med drugim zapisali, toda le en sam sprehod po njenih ulicah razkrije vse lepote, ki so pritegnile pozornost dunajske buržoazije.