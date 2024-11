Goričanka Katja Voncina prejela literarno nagrado za umetno inteligenco

Goriška Slovenka Katja Voncina, tolmačica, prevajalka, avtorica ter profesorica na dunajski univerzi, je prva prejemnica literarne nagrade Caterina Percoto v kategoriji za umetno inteligenco, ki jo prireja Občina Manzano. Prvo mesto je osvojila s prispevkom z naslovom La custode dei mondi (Varuhinja svetov), ki je prepričal žirijo. Pri pisanju pripovedi je uporabila dva napredna softverja. Sprva se je poslužila programa ChatGPT, kateremu je dala nekaj iztočnic za oblikovanje teksta, program Claude pa je izkoristila za to, da je analiziral napisano besedilo ter evidentiral njegove prednosti in šibke točke ter svetoval popravke, na podlagi katerih je bil tekst nato izpiljen.

»Katja Voncina je s to metodologijo, v kateri umetne inteligence ni uporabila kot ustvarjalca, temveč kot zaveznika v procesu pisanja in popravljanja, ponudila lep primer, kako lahko tehnologija okrepi človekove ustvarjalne sposobnosti, s tem da avtor ohrani nadzor nad besedilom,« je v utemeljitvi nagrade dejal profesor informatike na videmski univerzi in eden od članov žirije Vincenzo Della Mea.

Goričanka Katja Voncina je po zaključenem klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici diplomirala in magistrirala na fakulteti za tolmače in prevajalce Univerze v Trstu, nato pa je na Dunaju ustanovila podjetje za tolmačenje in prevajanje. Sama se v zadnjih letih preusmerja k umetni inteligenci in novim tehnologijam na področju tolmačenja, kar med drugim raziskuje in poučuje na dunajski univerzi.