Gorici se bosta danes spomnili pohoda metel

Letos obeležujemo 70. obletnico edinstvenega zgodovinskega dogodka, poznanega pod imenom »pohod metel«. V času med 15. septembrom 1947 in 20. avgustom 1955 je bila meja med Italijo in Jugoslavijo z izjemo dvolastnikov in redkih imetnikov potnih listov nepropustna. Mnogi so izgubili stik s sorodniki, ki so ostali onkraj meje, odločitev, v kateri državi živeti pa zagotovo ni bila lahka. Dne 6. avgusta se je razširila novica, da se lahko prebivalci obeh držav lahko srečajo na sredini mednarodnega mejnega prehoda v Rožni Dolini, na t.i. nikogaršnji zemlji pod železniškim mostom.

Tistega dne se ni zbralo veliko ljudi, se je pa razširila govorica, da bo srečanje mogoče ponoviti tudi naslednjo nedeljo 13. avgusta 1950. A do srečanja na mejnem prihodu tako rekoč sploh ni prišlo. Mnogo številčnejši Slovenci so po poročanju takratnih oblasti in časopisov »pljusknili« čez mejo in se razpršili po ulicah Gorice. V nekaj urah so se vračali domov, velika večina žensk pa je v na hitro odprtih trgovinah pokupila stvari, ki jih ni bilo mogoče dobiti v Jugoslaviji. Med najbolj zaželenimi predmeti so bile preproste sirkove metle, ki jih marsikdo še danes uporablja za pometanje pred hišo. In prav metle so tisti posebni nedelji v času naše »železne zavese« pomagale, da je v zavesti tako enih kot drugih, postala nedelja sirkovih metel / la domenica delle scope.

Ob obletnici dogodka ekipa GO! 2025 in Goriški muzej prirejata dogodek Pohod metel: 1950 – 2020, ki bo danes, 9. avgusta. Med 13. in 19. uro bodo obiskovalcem omogočili brezplačni vstop v muzej Na Šverc! in v muzejsko zbirko Kolodvor. Zaradi epidemioloških razmer je ogled muzeja in zbirke mogoč samo za tri osebe na enkrat. Ob 19. uri se bo na Pristavi - Rafutu, pred muzejem Na Šverc!, začel dogodek Pohod metel, 70 let kasneje. Sodelovali bodo David Kožuh in Rok Bavčar iz Goriškega muzeja ter Nadja Velušček, režiserka, ki je kot otrok doživela pohod metel.Moderatorka bo Vesna Humar. V dodatnem programu organizatorji napovedujejo kratek skeč iz predstave Tuo je špaga (režija Tereza Gregorič in Zavod Scaramouche), udeleženci dogodka pa bodo prejeli tudi brezplačno vstopnico za obisk muzeja Na Šverc! in katalog Državna meja na Goriškem 1945 – 2004. Zaradi epidemioloških razmer je število udeležencev omejeno na 50 oseb.

Obletnico bodo obeležili tudi v Gorici: ob 21. uri bo v Ljudskem vrtu na Verdijevem korzu predstava Domenica delle scope v priredbi društva Terzo Teatro. Avtor je Roberto Covaz, režiser pa Mauro Fontanini. Nastopili bodo Enrico Cavallero, Pierluca Famularo in Michela Cembram, na orglice bo igral Carlo Moser. Prireditev bo v italijanskem jeziku, sprejeli bodo največ 80 gledalcev.