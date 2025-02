Gorico bo zasedlo 1700 maškar

Danes bo goriške mestne ulice preplavil pustni sprevod, na katerem organizatorji - združenje Pro loco in Občina Gorica, pričakujejo kar dvanajst vozov, sedemnajst skupin in dve godbi na pihala. Udeležencev bo več kot 1700. Kot vsako leto bo slovenska narodna skupnost v Italiji množično zastopana, med udeleženci pa bodo tudi tri skupine iz Slovenije, in sicer Opatje selo in Bilje ter Tminska pustna muzika iz Tolmina, ki se bo povorke udeležila prvič.

Trasa sprevoda bo ista kot v prejšnjih letih, vendar jo bodo pustarji prehodili v obratno smer. Po startu, ki bo ob 14. uri pri goriški glavni pošti, se bodo odpravili po korzih Verdi in Italia do Ulice XXIV maggio in se zatem vrnili na Travnik po ulicah Sauro, De Gasperi in Roma. Pod šotorom na Travniku bo ob zaključku sprevoda praznično druženje, za glasbo bosta skrbela didžeja Andrea Cumar in Sale Sanchez. Ob 19. uri bo na sporedu še nagrajevanje.