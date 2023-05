Goriška občina napovedala boj komarjem

Z dvigom temperatur se bodo kaj kmalu pojavili ugodni pogoji za razmnoževanje komarjev, ki predstavljajo vse večjo nadlogo tudi v goriškem mestnem središču in v primestnih rajonih. Goriška občina jim zato tudi letos napoveduje neizprosen boj. Ravno pred nekaj dnevi so v v pristojnem uradu izbrali podjetje, ki so mu zaupali skrb za izvajanje dezinsekcij. Gre za zadrugo Triveneta Multiservizi, ki ima svoj sedež v raju Vigonza pri Padovi.

Zadruga iz Veneta je ponudila najboljšo ponudbo, za katero ji je pristojna občinska komisija podelila 88,89 točke (84,93 točke je šlo za tehnični del, 3,96 točke pa za ekonomske pogoje). Pogodba, ki jo je občina podpisala z omenjeno zadrugo, bo veljala tri leta in je skupno vredna 144.799 evrov.

Zadruga Triveneta Multiservizi bo poleg dezinskecij, ki so namenjene komarjem, skrbela tudi za deratizacije, saj ni skrivnost, da je v nekaterih predelih mesta mogoče naleteti na podgane in miši. Ne nazadnje bo zadruga Triveneta Multiservizi morala enkrat mesečno izvesti tudi dezinsekcijo v prostorih pokrite tržnice.

Pred leti so dezinsekcije proti komarjem izvajali enkrat mesečno, vendar so se zatem odločili, da si bodo zlasti v poletnem času sledile vsaka dva tedna. Tablete z larvicidom začnejo polagati v jaške že aprila, sicer v toplejših mesecih dezinsekcije izvajajo tudi v javnih parkih, na športnih igriščih in na dvoriščih domov za starejše občane. Ker so komarji še zlasti nadležni proti koncu poletja, pred začetkom pouka vsako leto namenijo posebno pozornost tudi dvoriščem šol in vrtcev.