Goriška podjetja dvakrat prikrajšana

Goriška podjetja, ki nudijo carinske in špediterske storitve, so z novo prometno ureditvijo na vipavski hitri cesti H4 dvakrat prikrajšana. Kot znano so zaradi obnovitvenih del tovorna vozila nad 3,5 tone v smeri Italije po novem preusmerjena na vipavsko hitro cesto, tranzitni tovorni promet v smeri Slovenije pa se preusmerja proti Fernetičem.

V Gorici se zato neizogibno soočajo z upadom prometa, za nameček pa - opozarjajo - izgubljajo stranke še iz drugega razloga: tujim prevoznikom - tudi tistim, ki so blago natovorili v Italiji in so namenjeni, na primer, v Bosno in Hercegovino - je vožnja po vzporedni regionalni cesti do Razdrtega omogočena, če carinijo v Vrtojbi, saj so potem vključeni v izjemo lokalnega tovornega prometa, medtem ko vožnja skozi Vipavsko dolino ni dovoljena tovornjakom, ki carinijo na italijanski strani meje oz. v Gorici.

Niso konkurenčni

»Trenutno ne moremo konkurirati podjetjem na drugi strani meje, ki ponujajo enake storitve kot mi, saj je jasno, da se prevoznikom izplača cariniti na slovenski strani. To se je sicer dogajalo že pred zaprtjem vipavske hitre ceste, vendar bi moralo iti za odstopanja, medtem ko zdaj postaja praksa. Ob tem, da so carinski postopki v Sloveniji hitrejši, izgubljamo zdaj stranke tudi zato, ker je pot skozi Vipavsko dolino krajša kot skozi Fernetiče, kamor naj bi bil preusmerjen ves tranzitni tovorni promet,« pravi Alessandro Spadari, eden od lastnikov podjetja Euroexpress, ki se ukvarja s špediterskimi storitvami.

Kot je poudaril, so se v neljubem položaju znašla tudi ostala goriška podjetja, ki delujejo na tem področju. Le-teh je po njegovih besedah okrog petnajst, pri njih je zaposlenih tudi več zamejskih Slovencev.