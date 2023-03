Goriški grad še ne odpira svojih vrat

Turisti, ki bi si po sprehodu na grajski grič radi ogledali še grad, tega ne bodo mogli narediti še vsaj do tega poletja. Za obiskovalce je zaprt od avgusta 2021, napovedi o ponovnem odprtju pa je bilo od takrat kar nekaj. Po najnovejših informacijah naj bi si obiskovalci lahko spet ogledali grad v poletnih mesecih. Občinski predstavniki so pred časom upali, da bi lahko simbolično praznovali 28. april, rojstni dan mesta, z odprtim gradom, vendar zgleda, da to ne bo mogoče. Informacijo nam je potrdil Fabrizio Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo. Katero je sedanje stanje del, nam je takole razložil. »Dela za zagotovitev varnosti gradu so zaključena. Prav tako je zaključena tudi multimedijska postavitev, ki bo grad predstavljala v novi in inovativni obliki. Zatika se pri birokratskem postopku za potrdilo o požarni varnosti,« je povedal Oreti.

Požarna varnost trd oreh

Občina je že lansko leto naročila študijo, ki bi preverila vzdržljivost lesenih podov in nosilne strešne strukture. Preverjanja so bila nujen del postopka za prejetje potrdila požarne varnosti, ki ga izdaja pokrajinsko poveljstvo gasilcev. Ker gre za zgodovinsko stavbo, pa nad celotnim postopkom bdi Spomeniško varstvo. Postopek zato traja precej časa, brez omenjenega potrdila pa gradu ni mogoče odpreti za javnost.

Ob že omenjenih delih bo največja sprememba zadevala urin stolp, v katerem bodo uredili novo blagajno. V notranjosti so popravili nekaj dvoran, v katere je zadnja leta pronicala voda. Dela so zadevala tudi zunanje grajske zidove, tako tik ob objektu kot okoli grajskega naselja. Kot znano, je v teku tudi ureditev območja pod gradom, kjer bo zaživel drug projekt, o katerem je govora že desetletja - grajska vzpenjača.

V grajskem naselju je tako sočasno v teku več projektov: vanje spada tudi obnova območja nekdanjega lokala Bastione fiorito in grajskega šotora ob grajskem gradu. Prvi sklop, v katerem so izvedli v glavnem pripravljalna dela, so izpeljali v letu 2021. Občinski odbor je že pred meseci sprejel končni in izvršilni načrt za drugi sklop del, pred kratkim pa so začasno imenovali izvajalca del.