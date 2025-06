Goriški občinski svetniki skupaj v bran bolnišnice v Gorici

Goriški občinski svetniki iz vrst večine in opozicije so skupaj pripravili dokument, s katerim izražajo zaskrbljenost nad rezi, ki se napovedujejo v goriškem zdravstvu. Zaradi tega pozivajo predsednika Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrigo, naj čim prej pride v Gorico pojasnit, kateri so kratkoročni in dolgoročni načrti za ohranitev in razvoj goriške zdravstvene ponudbe.

Načelniki vseh svetniških skupin v goriškem občinskem svetu so se včeraj zbrali v dvorani Dore Bassi. V njihovem imenu je omenjeni dokument prebrala predsednica občinskega sveta Silvia Poletti, ki je med drugim poudarila, da je res ponosna nad složnostjo, ki so jo dosegli ob tako pomembni temi.

»Javno izražamo zaskrbljenost nad prihodnostjo goriškega zdravstva. Nad goriško bolnišnico visi Damoklejev meč, saj jo še vedno ogroža ukinitev enote za kardiološko intenzivno nego UTIC; poleg tega je v novem deželnem onkološkem načrtu predvideno krčenje delovanja onkološke kirurgije. Ne nazadnje goriška bolnišnica tvega, da bo izgubila še urološki oddelek, čeprav so njegove storitve med najboljšimi v deželi,« so v uvodnem delu dokumenta skupaj zapisali goriški občinski svetniki, ki so v nadaljevanju opozorili, da je bila v Gorici v preteklih letih že močno obubožana. »V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo imeli dva kirurška in dva ortopedska oddelka, danes imamo po en oddelek z dvema sedežema. Patološko anatomijo, laboratorij, transfuzijski oddelek, fizioterapijo, endoskopijo so ukinili oz. premestili v Trst. Ravno tako ni več otorinolaringologije, okulistike in dermatologije, niti porodniškega oddelka. Gorica je na deželni ravni izgubila največ zdravstvenih storitev,« poudarjajo goriški občinski svetniki in opozarjajo, da so naveličani krčenj, za katere sta se odločali tako desna kot leva sredina. Pogosto so rezi sloneli na tehničnih analizah, ki so se kasneje izkazale za zgrešene, kot da bi jih pripravili, samo da bi potrdili potrebo po krčenju.

Dosegli odložitev zaprtja

Goriški občinski svetniki opozarjajo, da so se 15. januarja soglasno izrekli proti selitvi enote za kardiološko intenzivno nego in dosegli njeno odložitev vsaj do 31. decembra.

»Če bi ne bilo takratnega glasovanja, ki ga je podprl tudi župan Rodolfo Ziberna, bi se enota UTIC že 30. aprila preselila v Tržič, tako da bi naša bolnišnica na podlagi načrta deželnega odbornika Riccarda Riccardija postala le neke vrste day hospital, kar je povsem nesprejemljivo. Zaradi tega zahtevamo večjo jasnost in transparentnost. Čim prej hočemo vedeti, kdo bo sestavljal tehnični odbor, ki ga bo imenovalo zdravstveno podjetje in kateri bodo kriteriji za pripravo novega predloga o delovanju enote,« poudarjajo občinski svetniki. »Vemo, da ne gre za vprašanje tehnične narave: gre za politične izbire, ki bi oškodovale najkrhkejši člen verige - Gorico. Če bosta ukinjeni enota za kardiološko intenzivno nego in onkološka kirurgija, bo prišlo do velikih razlik v pravici do zdravja, ki jo imajo prebivalci Furlanije - Julijske krajine, kar je protiustavno, saj je v nasprotju s 32. členom italijanske ustave. Oškodovani sicer ne bi bili samo goriški občani, temveč prebivalci cele goriške pokrajine,« poudarjajo goriški občinski svetniki in opozarjajo, da je do krčenj storitev v goriški bolnišnici prišlo tudi zaradi dualizma med Gorico in Tržičem. Občinski svetniki zahtevajo ohranitev vseh storitev goriške bolnišnice in ugotavljajo, da je poleg Vidma in Trsta deležen večje pozornosti tudi Pordenon.

Občinski svetniki na koncu dokumenta pozivajo predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo, naj čim prej pride v Gorico in naj v dvorani občinskega sveta pojasni, kateri so kratkoročni in dolgoročni načrti za razvoj goriške bolnišnice.