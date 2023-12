Goriški pravilnik o prehodih za vozila še nima zelene luči

Goriška občina je več kot dve desetletji pogrešala pravilnik, ki bi podrobneje določal postopke za avtorizacijo prehodov za vozila s prepovedjo parkiranja. Le-teh je na občinskem ozemlju okrog 5000, vsi pa niso avtorizirani ali v skladu z zakonodajo, ki se je v času precej spremenila. Koristniki se ji bodo morali po novem obvezno prilagoditi: kako in v kolikem času, določa novi pravilnik, o katerem je tekla beseda na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na kateri pa dokument - kljub pomembnosti - ni bil odobren.

Desna sredina namreč zaradi odsotnosti nekaterih svetnikov ni dosegla 21 glasov oz. kvalificirane večine (za je glasovalo 18 desnosredinskih svetnikov, en predstavnik opozicije je bil proti, ostalih 11 pa se je vzdržalo), zato bo morala pravilnik vključiti na dnevni red prihodnje seje občinskega sveta, ki bo najverjetneje januarja. Takrat bo pravilnik predvidoma odobren, nakar bodo imeli občani dve leti časa, da se mu prilagodijo. Pravilnik zadeva izdajanje dovoljenj za vzpostavljanje novih prehodov za vozila na občinskih cestah in ureditev že obstoječih.

»Pravilnik temelji na določilih prometnega zakonika iz leta 1992 in občinskega pravilnika o zasedanju javnih površin, ki je bil sprejet leta 2021. Pravilnik je tehnične narave in bo služil lokalni policiji oziroma pristojnemu uradu pri vodenju teh postopkov,» je povedal Francesco Del Sordi, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za promet. Po njegovih besedah je bilo to področje do leta 1992 v pristojnosti uradov za urbanizem, nato pa je postalo domena redarske službe. »V goriški občini je okrog 5000 prehodov za vozila. Večina le-teh je v skladu z zakonodajo, drugim pa je dovoljenje poteklo ali ga sploh nimajo,» je pojasnil Del Sordi. Občanom, ki imajo prehod na občinski cesti in ne plačujejo pristojbine Tosap (za izterjavo skrbi koncesionar, podjetje STEP) ali niso prepričani, da imajo urejene papirje, svetuje, naj se zglasijo na uradu za promet.

Tudi namestitev prometnega znaka, ki opozarja na prehod za vozila s prepovedjo parkiranja, bo obvezna. »Od začetka veljavnosti pravilnika bodo občani imeli dve leti časa, da preverijo stanje in vložijo prošnjo za izdajo avtorizacije,» je povedal Del Sordi. Po tem obdobju bo lokalna policija kršitelje lahko kaznovala z globo do 600 evrov in zaprtjem prehoda.

