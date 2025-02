Goriški pust se je začel!

Pisan in glasen pustni sprevod je pravkar startal z goriškega Verdijevega korza. Od pošte mimo Ljudskega vrta in Trgovskega doma bo trasa maškare vodila vse do Korza Italije, nakar bodo zavile v Ulico XXIV maggio in zatem v ulice Sauro, De Gasperi in Roma. Sprevod se bo letos zaključil na Travniku, kjer bo povorki sledilo druženje pod šotorom. Nagrajevanje bo okrog 19. ure.

Objavljamo vrstni red sodelujočih skupin in vozov, kot nam ga je posredovalo goriško združenje Pro loco, organizator dogodka z Občino Gorica:

1. Godba Tita Michelas iz Fiumicella

2. Skupina Stile goriziano

3. Štandreški voz

4. Skupina iz karaja Colloredo di Prato

5. Gabrska pustna skupina

6. Števerjanski voz

7. Skupina iz Cerovelj

8. Skupina iz Turjaka

9. Sovodenjski voz

10. Skupina iz Opatjega sela

11. Skupina iz Buje

12. Voz iz Šempolaja

13. Skupina iz Križa

14. Skupina z Opčin

15. Voz iz Slivnega

16. Duo Livio in Laura

17. Tminska pustna muzika

18. Voz iz Doberdoba

19. Skupina s Poljan

20. Skupina iz Bilj

21. Voz iz Medjevasi-Štivana

22. Skupina iz Štmavra

23. Voz iz Grionsa

24. Skupina iz Trebč

25. Voz iz Praprota

26. Skupina iz Bazovice

27. Voz iz Maniaga

28. Skupina iz Repna

29. Voz iz kraja Treppo Grande

30. Skupina Prosek-Kontovel

31. Voz iz Vajonta