Goriški višješolci že sedli v šolske klopi

Na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici imajo letos dva prva razreda, ki ju skupno obiskuje 28 dijakov. Ravnatelj Peter Černic se ne spominja, da bi v zadnjih letih kdajkoli imeli po dve paralelki, vsaj ne od leta 2004 dalje, ko se je sam lotil poučevanja na slovenskih šolah. Zadnjič je po vsej verjetnosti do tega prišlo proti koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so na trgovskem zavodu Žige Zoisa imeli po dva razreda z dijaki, rojenimi leta 1977.

»Za potrebe znanstvenega liceja bomo letos uporabljali še eno učilnico tehničnih smeri,« pravi Peter Černic, ravnatelj goriških slovenskih višjih srednjih šol, kjer je se je včeraj začelo novo šolsko leto. Včeraj še niso imeli vseh profesorjev, sicer ravnatelj pojasnjuje, da bodo pripravili razpis in še nekaj suplentov dobili v prihodnjih dneh. Razpis bo sicer zapadel danes zvečer, zatem bodo jutri poskrbeli za selekcijo in pojutrišnjem za imenovanje.

Deset odstotkov iz Slovenije

Peter Černic razlaga, da so prvi razredi letos precej številčni na prav vseh šestih višješolskih smereh. Za nadaljevanje šolanja v slovenskem jeziku se je odločil nekoliko višji odstotek učencev lanskih tretjih razredov nižjih srednjih šol v Doberdobu in Ivana Trinka v Gorici, ki so bili ravno tako zelo številčni. K visokemu številu vpisanih v slovenske višje srednje šole v Gorici so letos prispevali tudi dijaki iz Slovenije, ki predstavljajo približno deset odstotkov vseh letošnjih prvošolcev.

V čem tičijo vzroki za njihov porast? Je mogoče nanje vplivala »brezmejnost«, ki je med osrednjimi sporočili letošnje Evropske prestolnice kulture? Ravnatelj Peter Černic pojasnjuje, da v času vpisovanja že leta promovirajo goriške slovenske višje srednje šole tudi v Sloveniji. »Vpreteklosti je bilo med dijaki iz Slovenije več zanimanja za naše tehniške smeri, letos pa se jih je nekaj vpisalo tudi na liceje,« pravi Peter Černic.

Pripravljajo nov pravilnik

Med letošnjimi novostmi je tudi prepoved uporabe mobilnih telefonov na šoli. »Ob tem, da dijaki ne smejo uporabljati mobilnih telefonov, je treba določiti, kako se postopa v primeru, da se jih kljub prepovedi poslužujejo. V kratkem bo zato pripravljen nov šolski pravilnik,« pravi Peter Černic in opozarja, da je bil minister za izobraževanje Giuseppe Valditara zelo jasen: dijaki nižjih in višjih srednjih šol ne smejo uporabljati mobilnih telefonov med celotnim bivanjem v šoli, to se pravi od vstopa na šolsko dvorišče do izhoda iz šolskih prostorov. Podobne prepovedi sicer stopajo v veljavo oz. so že v veljavi v številnih evropskih državah.

Pouk se je včeraj začel tudi na nižji srednji šoli v Doberdobu, kjer so nekaj profesorjev že imenovali, ostale pa bodo v prihodnjih dneh. »Glavnina mest je kakorkoli pokrita,« pravi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček, ki bo letos na Večstopenjski šoli v Špetru nadomeščala začasno odsotnega ravnatelja Davida Clodiga. Včeraj se je začelo uvajanje najmlajših v vrtcu v Doberdobu in v njegovem novem pomladnem oddelku. Uvajanje najmlajših se je začelo tudi v ostalih vrtcih Večstopenjske šole Doberdob, medtem ko se bo pouk za ostale otroke začel danes. Danes bo pouk stekel tudi na osnovnih šolah doberdobskega ravnateljstva.

Vse steklo kot po olju

Pri vodenju Večstopenjske šole Gorica bo Clodiga nadomeščala ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca v Dolini Lučka Križmančič. »Šolsko leto se je začelo v najboljšem redu,« je povedala ravnateljica, ki je včeraj zjutraj skupaj z novo vodjo šole Katjo Bresciani nagovorila učence nižje srednje šole Ivana Trinka. Po pozdravu so se učenci drugih in tretjih razredov odpravili s profesorji v učilnice, nakar so po razredih porazdelili še prvošolčke. Letos imajo na šoli Trinko dva prva razreda, kar je sicer posledica nižjega števila otrok, rojenih leta 2014.

V bračanski osnovni šoli Ludvika Zorzuta se bo pouk začel danes; v ostalih osnovnih šolah in vrtcih goriškega ravnateljstva bo novo šolsko leto steklo jutri.