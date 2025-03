62-letni kolesar se je včeraj dopoldne okoli 11.30 ponesrečil na stezi, ki poteka severovzhodno od Jamelj. Slovenski državljan je padel med tekmo gorskega kolesarjenja. Utrpel je pretres možganov in si poškodoval bok. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci. S helikopterjem so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico v Trstu.