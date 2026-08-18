Tudi višek sezone na Tržaškem s pozitivnim turističnim obračunom

Vse kaže, da bo tudi leto 2026 za Trst nadvse pozitivno na področju turizma. Dober pokazatelj je nedvomno visok odstotek zasedenosti hotelov in drugih nastanitev v preteklih dneh, ob velikem šmarnu, ko doseže poletna sezona vrhunec. Počitnic pa za marsikoga še ni konec in hoteli že napovedujejo septembrski sold out.

Furlanija - Julijska krajina je tretja na lestvici italijanskih dežel, v katerih se turistična ponudba uspešno razvija. Številke so v porastu zlasti v Trstu. Tu je letos turistov za 11,6 odstotka več kot lani. »Pozitiven trend velja sicer za celo Italijo,« je povedal predsednik tržaške zveze hotelirjev Federalberghi Maurizio Giudici, »rast je pri nas opaziti zlasti pri številu obiskovalcev iz tujine. Pretekli konec tedna je bila zasedenost hotelov v petek in soboto več kot 95-odstotna, v nedeljo, med prvo množično vrnitvijo z dopustov, pa 85-odstotna. Na podlagi rezervacij lahko že trdimo, da bosta tudi druga polovica avgusta in cel september zelo pozitivna.«

Giudici je za Primorski dnevnik pojasnil, da bodo podatke za poletje podrobneje obdelali jeseni, a da je že iz prvih informacij razvidno, da je poletna sezona uspešna. Kljub temu meni, »da bi moralo mesto narediti kakovostni skok, ne pa stremeti po visokih številkah. Deležnike mora politika pozvati, naj smotrno investirajo v razvoj mesta. Masovnega turizma si ne želimo, zato mora imeti mesto kakovostnejšo ponudbo.«

Napovedal je odprtje novih hotelov. Novembra bo v Palači Kalister na Trgu Libertà prve goste sprejel Hotel Indigo verige CHC, dela za ureditev novega hotela višje kategorije pa so v teku tudi v palači Arrigoni na Trgu Oberdan, kjer je bila nekoč doma Tržaška kreditna banka.

Novica, da bodo na mestnem nabrežju odprli restavracijo s hitro prehrano verige McDonald’s, Giudicija ni posebno navdušila, »čeprav je to znak zanimanja s strani večjih investitorjev. Dopovedati jim je treba, da bi bilo morda vredno usmeriti zanimanje na druga področja in ohraniti značaj, navade ter tradicije mesta. Lepo je, da turizem raste, ne sme pa kaziti podobe mesta, motiti vsakdanjega življenja prebivalcev ali postati celo pomembnejši od krajevne skupnosti.«

Giudici je še dodal, da so v polnem teku pogovori s turističnimi organizacijami in institucijami sosednjih mest v Sloveniji, zlasti s Koprom in Portorožem. Pred kratkim je bil na srečanju s predstavniki Občine Milje na primer govor o čezmejni turistični pomorski povezavi.