Gradil je mostove s Slovenci v zamejstvu in po svetu

Ob prazniku Mestne občine Nova Gorica so na petkovem slavnostnem večeru v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica podelili letošnja občinska priznanja. Naziv častnega občana je za življenjsko delo prejel Sergij Pelhan. Nekdanji minister za kulturo, kulturni menedžer in družbeni delavec je pomembno prispeval k razvoju goriškega kulturnega prostora ter gradil mostove s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Pod njegovim vodstvom je nekdanje Primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena, današnje SNG Nova Gorica pa uživa velik mednarodni ugled.

Nagrado Franceta Bevka je prejel Tomi Janežič, Bevkovo listino pa Fabris Šulin. Nagrade mestne občine so prejeli Dimitrij Klančič, podjetje Gonzaga-pro in Kaja Širok, plakete pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Foto Lado.

»Evropska prestolnica kulture je dokazala, kaj lahko dosežemo, kadar meje ne razumemo kot oviro, ampak kot priložnost. Naša prihodnost je zato čezmejna,« je v svojem nagovoru poudaril novogoriški župan Samo Turel in opozoril, da je za prihodnost mesta izjemno pomembna tudi Univerza v Novi Gorici. »Naj Nova Gorica postane pravo univerzitetno mesto. Mesto, v katerem bodo rektorat, študijski programi, raziskovalci in predvsem študenti. O tem danes ne govorimo več samo kot o želji ali zapisu v pismu o nameri. Skupaj z univerzo iščemo konkretne poti, kako to uresničiti,« je poudaril Turel in med drugim opozoril, da je strategija razvoja Nove Gorice do 2045 pripravljena. »O njej bo odločal mestni svet. Naša skupna naloga je, da ne ostane samo dokument, ampak da ji z investicijami, projekti in konkretnimi odločitvami sledimo in jo uresničujemo v praksi.« Večer so oblikovali vokalistka Martina Feri, igralci Ana Facchini, Anuša Kodelja in Matija Rupel ter kvartet Gala Furlana.