V Trstu namerili najtoplejši septembrski dan od začetka meritev

Na pomolu Bandiera v Trstu je včeraj meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najtoplejši septembrski dan od začetka meritev. Živo srebro se je povzpelo na 32,3 stopinje Celzija, pri čemer je podrlo pretekli rekord, ki je pripadal septembru 2016 z 31,6 stopinje Celzija, torej kar za 0,7 stopinje Celzija. K visoki temperaturi v Trstu je pripomogla šibka burja, ki je zavirala temperaturni vpliv morja (ki ima trenutno okrog 27 stopinj Celzija). Tržaški navtični inštitut, ki je le streljaj stran od tržaškega nabrežja je včeraj nameril najvišjo temperaturo 33,3 stopinje Celzija. Na Krasu je najvišja dnevna temperatura včeraj prav tako presegla 30 stopinj Celzija, v Zgoniku so denimo namerili 31 stopinj Celzija .

Burja je ob segrevanju tudi sušila zrak, relativna vlaga je bila včeraj v Trstu okrog 35- do 40-odstotna, zato je bila toplotna obremenitev rahlo manjša. Najnižja nočna temperatura pa je bila v Trstu 24,9 stopinje Celzija, noč torej le za las ni bila »supertropska«.

Danes in jutri bo še sončno in poletno toplo. Sredi tedna pa ob prehodu hladne vremenske fronte pričakujemo občutno vremensko spremembo z osvežitvijo.