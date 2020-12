Gradnja hale na Rojah še stoji

Ajdovski Pipistrel tudi v drugem valu epidemije novega koronavirusa ne občuti posledic, ki jih koronakriza sicer pušča pri številnih podjetjih in sektorjih na domačem in globalnem tržišču. »Naša strategija razpršitve tveganj med različne proizvode in storitve ter različna tržišča je za enkrat uspešna. Naši rezultati v obdobju januar – oktober so bistveno boljši od lanskega leta, tudi zaposlili smo kar nekaj ljudi, še deset inženirjev pa prihaja v naslednjih tednih,« so za Primorski dnevnik pojasnili v podjetju. Gradnja druge hale v Italiji sicer še vedno stoji, a ne na račun koronakrize, temveč zaradi negotovih razmer na goriškem letališču.

Kot pojasnjujejo v Pipistrelu, je sicer poleg turistične dejavnosti – oziroma zaradi nje – prav letalstvo tisto, ki na globalnem nivoju doživlja največjo krizo. »To sicer velja v največji meri za potniško letalstvo in tudi za pilotirana letala generalnega letalstva, medtem ko segment brezpilotnih letal, letal za posebne namene in letal za nadzor iz zraka pravzaprav beleži rast. To mi seveda s pridom uporabljamo,« sporočajo iz Pipistrela. Tudi njihovo goriško podjetje posluje normalno. Pravzaprav je tako že ves čas epidemije, saj spada letalstvo v dejavnost, ki je z odlokom lahko nemoteno ves čas poslovala. Tudi pri prehajanju meje niso nikdar beležili težav. »Letališče je za enkrat normalno odprto in vse dejavnosti potekajo brez težav. V Gorici imamo zaposlenih 50 ljudi in prihajajo z obeh strani meje,« pojasnjujejo v podjetju in dodajajo, da doslej niso imeli niti težav zaradi obolevanja kadra.

Gradnja hale v Gorici še stoji. To pa zato, ker so razmere glede delovanja letališča na dolgi rok še vedno negotove, pojasnjujejo v Pipistrelu. Njihovo podjetje v Italiji sicer, kot omenjeno, posluje normalno, vendar še vedno nima vzpostavljene radijske povezave in zagotovljenega goriva, kar je za njihovo dejavnost nujno potrebno. »Zato smo se primorani organizirati sami,« so dodali.