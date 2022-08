Hidroelektrarna Solkan ponovno zaustavljena

Hidroelektrarna Solkan je včeraj ob 8. uri že tretjič letos zaustavila obratovanje, saj je pretok reke Soče spet prenizek za poganjanje turbin. Iz podjetja Soške elektrarne Nova Gorica so sporočili, da se bo obratovanje agregatov v prihodnjih dneh prilagajalo razpoložljivemu pretoku.

Hidroelektrarna je bila ob letošnji katastrofalni suši za skoraj teden dni zaustavljena že konec julija, ko je šlo za prvo zaustavitev proizvodnje električne energije po letu 2003. V začetku avgusta so jo ponovno zagnali, saj se je takrat pretok reke Soče povečal po zaslugi padavin na območju Bovca. Hidroelektrarna je obratovala samo en teden, nakar je bila potrebna nova zaustavitev proizvodnje. Minuli petek so hidroelektrarno vnovič zagnali, saj je v Zgornjem Posočju spet padlo nekaj dežja; v Kobaridu se je pretok Soče dvignil s 7 do 28 kubičnih metrov vode na sekundo, narasli so tudi Idrijca, Bača in ostali pritoki. Vso vodo, ki je po zaslugi porasta gladine Soče in njenih pretokov pritekla iz Soške doline, so v treh akumulacijskih jezerih pri Mostu na Soči, Avčah in Solkanu zadržali, saj med vikendom pretok skozi solkanske zapornice po petkovem ponovnem zagonu proizvodnje električne energije ni nikoli presegel 19 kubičnih metrov vode na sekundo, tako da padavine iz goratih predelov niso imele prav nobenega učinka na vodni ekosistem dolvodno od državne meje, ki še vedno trpi zaradi izjemne suše. Do torka je pretok Soče pri Kobaridu ponovno upadel do 7 kubičnih metrov vode na sekundo; podobno velja tudi za pritoke, tako da do Solkana spet priteka premalo vode za delovanje hidroelektrarne. Čez zapornice se ponovno preliva le naravni dotok, ki je včeraj znašal 17,8 kubičnega metra vode na sekundo