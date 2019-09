Hitreje do osebne izkaznice

Skrajšanje čakalnih dob na matičnem uradu je glavni cilj nove spletne storitve, ki jo v teh dneh uvaja Občina Gorica. Od prvega oktobra bodo občani, ki morajo obnoviti elektronsko osebno izkaznico, lahko rezervirali termin za izdajo dokumenta kar prek pametnega telefona ali računalnika. Spletno naročanje omogoča portal, ki ga je pripravilo notranje ministrstvo in v katerega se je goriška občina že vključila: povezava je dostopna na spletnem mestu občine. Odbornik Ferdinando De Sarno izpostavlja, da so za zdaj prek spleta občanom na voljo termini ob ponedeljkih in sredah, občani, ki niso vešči računalnika, pa bodo lahko še vedno osebno prišli na matični urad ob ponedeljkih in sredah med 9.30 in 12. uro ter med 15.30 in 17. uro ali ob četrtkih in petkih med 9.30 in 12. uro, vzeli čakalni listek in počakali, da pridejo na vrsto. Pristojni funkcionarji pojasnjujejo, da od 1. junija letos Občina Gorica izdaja izključno elektronske osebne izkaznice (papirnate je mogoče dobiti le v izrednih primerih). Ob poteku veljavnosti stare izkaznice ali v primeru tatvine je treba za nov dokument plačati 22,21 evra, v primeru izgube ali obrabljenosti še veljavnega dokumenta pa 27,37 evra.