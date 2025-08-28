Huda nesreča v tržiški ladjedelnici

V ladjedelnici Fincantieri v Tržiču je danes dopoldne prišlo do nesreče pri delu. Na eni izmed ladij, ki jih gradijo, se je okrog enajste ure hudo poškodoval mlajši delavec tujega rodu; moški naj bi padel, sicer ni znano s kolikih metrov višine. Delavec je vseskozi ostal pri zavesti, reševalci iz deželne službe Sores so mu prvo pomoč zagotovili na prizorišču nesreče, na kraj je priletel tudi helikopter. Na kraj so prišli tudi karabinjerji in gasilci. Njegovo življenje po razpoložljivih podatkih naj ne bi bilo ogroženo.